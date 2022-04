Spezia-Inter, Inzaghi prepara due mosse di formazione a sorpresa

Secondo Tuttosport, potrebbero esserci queste due mosse a sorpresa per Simone Inzaghi in Spezia-Inter di venerdì

Archiviata questa giornata con risultati soddisfacenti, l'Inter ora ha un solo obiettivo in testa: i tre punti contro lo Spezia. E per arrivarci, Simone Inzaghi sta già valutando le migliori scelte di formazione in vista dei venerdì sera, con qualche sorpresa possibile. Spiega Tuttosport: "Dimarco, con Bastoni diffidato, potrebbe essere confermato a Spezia venerdì, quando per esempio potrebbe arrivare la prima da titolare di Gosens.