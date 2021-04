FCIN1908 – Inter, rifinitura ad Appiano: Vidal e Kolarov a parte. Con lo Spezia c’è Perisic

Ultimo allenamento degli uomini di Conte in vista della gara che si giocherà domani sera contro lo Spezia

Kolarov e Vidal si allenano ancora a parte. Questa mattina l'Inter ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della partita contro lo Spezia di domani sera (alle 20.45). Conte non avrà ancora il suo centrocampista che viene da un'operazione al ginocchio, sembrava aver recuperato, ma un nuovo stop mette in discussione la sua disponibilità anche per la gara di domani sera.