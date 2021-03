Sporting, Joao Mario scatenato: assist vincente al 94′ e primato in fuga

Il centrocampista, tornato a 'casa' in prestito dall'Inter, sta vivendo una stagione di rinascita con la maglia biancoverde

Lo Sporting Lisbona vola, Joao Mario sempre più protagonista in Portogallo . Il centrocampista, tornato a 'casa' in prestito dall'Inter, sta vivendo una stagione di rinascita con la maglia biancoverde.

Anche ieri, contro il Santa Clara, giocata decisiva e 3 punti fondamentali per lo Sporting. Assist di Joao Mario al 94' e vittoria per 2-1 fondamentale sulla strada del titolo. Ora lo Sporting, con una partita in più sul Braga, ha ben 12 punti di vantaggio.