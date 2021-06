Pjanic-Rafinha, Le Iene inguaiano Valeri e Orsato. E spunta una mail di Rizzoli

Nella puntata de Le Iene di questa sera, si torna sulla mancata espulsione di Pjanic durante Inter-Juventus dell'aprile 2018

"... L’altra novità rilevante è una mail inviata da Rizzoli a Rosetti, all’epoca capo del progetto-Var, dieci giorni dopo la partita (8maggio 2018) in cui chiede materiale didattico, notando però «che in Inter-Juventus manca la situazione del presunto secondo giallo a Pjanic». È rispuntata ora, seppur senza audio nel punto cruciale. A Le Iene nessuno ha risposto: ecco il gambero. Facciamo un salto in avanti, apriamo i microfoni agli arbitri, rendiamo pubblici i dialoghi. Sarebbe un mondo migliore, con più calcio e meno complottismo".