Gli stadi che valgono di più al mondo: San Siro primo in Italia, superato l’Allianz Stadium

Nell'ultima classifica stilata da Brand Finance sul valore degli stadi mondiali, San Siro risulta essere il primo impianto italiano. Superato anche il più moderno Allianz Stadium, casa della Juventus. La classifica, come riporta Calcio e Finanza, è stata redatta sulla base di questi tre parametri:

Impact Rating : indica la potenziale influenza dell’impianto su quello che accade sul terreno di gioco (come lo stadio può facilitare il cosiddetto effetto del 12° uomo in campo)

In base ai punteggi che fanno riferimento ai fattori di cui sopra, il primo stadio al mondo per valore è il nuovissimo Tottenham Hotspur Stadium, con 90 punti, aex equo con Wembley. Un punto più in basso il Camp Nou di Barcellona. San Siro, primo fra gli stadi italiani, è al 38° posto con 62 punti, mentre l'Allianz Stadium è 42° con 59 punti.