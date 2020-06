Affari Italiani: “Stadio nuovo si farà: accordo raggiunto con Milan e Inter. Sono attese…”

“Ancora non è trapelato nulla, ma pare proprio, da rumors raccolti da Affari, che sia il giorno giusto per lo stadio nuovo di Milan e Inter. Nel pomeriggio sono attese notizie importanti“. È quanto riporta Affari Italiani in merito alla costruzione del nuovo stadio voluto dai due club milanesi. Potrebbe quindi chiudersi oggi la querelle con il Comune di Milano. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate da Beppe Sala in merito al nuovo stadio, il sindaco aveva dichiarato che erano “inaccettabili richieste di Inter e Milan sulle volumetrie”.

