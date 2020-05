SM – Nuovo Stadio, i progetti valorizzano il Meazza. Restano due questioni in sospeso

L’emergenza non ha fermato i progetti per il nuovo stadio di Milano. Nelle ultime ore è stato presentato il master plan dello stadio presentato nella veste concettuale. Due ipotesi: entrambi valorizzano il Meazza e lo salvano come richiesto dal Comune.

DUE PROGETTI – Saranno recuperati anelli e torre. Sulla copertura si potrebbe fare sport, nel suo cuore le attività più disparate: dal cinema, allo shopping nel centro commerciale. 1200 mln di euro investimento globale. Da decidere quale sarà il progetto che verrà realizzato: la cattedrale di Populous o gli anelli di Milano di Manica- Sportium.

DUE NODI – Resta la questione capienza: tra i 60-65mila. Pochi se si considera la media in campionato fatta registrare dai tifosi dell’Inter. Le volumetrie dell’area fanno ancora discutere. Ma ci sarà tempo fino al 2024 perché una di queste due ipotesi prenda forma.

