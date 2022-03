Stadio, Antonello: “Inter-Milan obiettivi comuni”. Scaroni: “Altre ipotesi se…”

Le parole dei rappresentanti dei due club milanesi a proposito del tema di cui tanto si discute ormai da troppo tempo

Continua a far discutere l'argomento nuovo stadio all'interno del Comune di Milano. Inter e Milan hanno una certa fretta, ribadita anche dai rispettivi rappresentanti ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo obiettivi comuni, quindi non vediamo perché doversi impegnare in questo momento nella costruzione di uno stadio ognuno per sé. Chiaramente c'è anche un motivo economico. San Siro è diventato un luogo iconico perché i due club hanno costruito la loro storia e quella della città", ha detto l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello".

Perentorio il presidente del Milan Paolo Scaroni: "Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciamo a dotare Milano di uno stadio moderno. I due club lo meritano. Non vuol dire che se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi non guarderemmo altre ipotesi. Immagino 2027-28 per arrivare alla fine del progetto, non prima. Se noi abbiamo uno stadio bellissimo come quello progettato per Milano, possiamo aumentare gli incassi e investire di più nei giovani".