Stadio, Inter e Milan pronte a presentare il nuovo progetto: i tempi

Inter e Milan stanno lavorando al progetto comune per il nuovo stadio da tempo e dopo mesi di lavoro sono pronte a rispondere alle richieste fatte dal Comune di Milano.

Un anno fa, in consiglio era stato dato il via al progetto ma c’erano 16 condizioni da rispettare da parte dei due club per iniziarlo. Tra questi la riduzione delle volumetrie e la valorizzazione dell’attuale impianto di San Siro. La richiesta è che parte del Meazza resti in piedi.

Da quanto riporta il sito Calcio e Finanza sta per essere presentato in Comune il nuovo progetto. Dalla prossima settimana ogni giorno potrebbe essere quello buono per la presentazione. Inter e Milan stanno mettendo a punto il documento che presenteranno a Palazzo Marino con una risposta alle condizioni poste dal consiglio comunale un anno fa.

(Fonte: Calcio e Finanza)