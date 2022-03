GdS – Stadio, Inter e Milan insieme anche via da San Siro: ora due parole chiave

I due club hanno fretta e non attenderanno in eterno il Comune di Milano. Presto potrebbero arrivare novità importanti

Sarà così anche se dovessero lasciare San Siro, come spiega la Gazzetta dello Sport di questa mattina: "Sin dal giorno della presentazione del progetto comune, Inter e Milan hanno viaggiato a velocità diversa rispetto al comune, con il desiderio di riuscire a mettere piede nel nuovo impianto per la stagione 2026-27. «Necessità» e «urgenza» sono state le parole chiavi dei club, e pure per questo non sono mancati momenti di attrito col Comune. Lo stallo prolungato è alla base dei recenti dissapori. Per il sindaco Sala lo stadio resta «un’opportunità anche per Milano e si deve fare, ma il problema sono le legittime opposizioni dei comitati» ha ripetuto Sala di recente, sottolineando la legittimità delle valutazioni dei club su altre sedi. Un tema che torna di attualità. San Siro non ha più l’esclusiva, Sesto resta una soluzione credibile, in attesa dell’esito sulla analisi di fattibilità".