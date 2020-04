Stadio, Inter e Milan non si fermano: dal Meazza arriva la novità più importante

Arrivano importanti aggiornamenti sulla questione stadio. Sottolineano i colleghi della Gazzetta dello Sport: “A gennaio, rispondendo alle richieste del Comune, i club avevano presentato la variante più importante del masterplan originale, ovvero il salvataggio in chiave sportiva di una parte del Meazza. Ora il tema centrale rimane quello delle volumetrie extra-stadio, con le parti molto più vicine. La gara tra la Cattedrale ideata dallo studio di architettura Populous e gli Anelli di Milano del consorzio Manica-Sportium resta aperta. La scelta dello stadio che dal 2024 dovrebbe essere la casa delle due milanesi è ancora lontana. A maggio però potrebbe arrivare il nuovo okay tecnico del Comune e quindi ricominciare l’iter politico dell’intero progetto a Palazzo Marino”.

I club sono riusciti a fare di necessità virtù. E i conti tornano proprio all’interno della porzione del Meazza che rimarrà in piedi. Prosegue la rosea: “Ci sarà tantissimo verde. Si potrà giocare a calcio e basket, correre e fare arrampicata, con la possibilità di fare entrare anche il pubblico in caso di eventi organizzati di una certa rilevanza. La novità delle ultime settimane è il riutilizzo dello stadio anche a fini commerciali. Da un lato è confermato che verrà in qualche modo conservata l’immagine di San Siro tenendo le rampe del secondo anello, ritenute di valore architettonico dai Beni Culturali. Dall’altro – cosa molto importante per le casse dei club di Suning ed Elliott –, negozi, ristoranti, cinema e tanto altro troveranno spazio dentro il rinnovato Meazza.

Tra le 16 condizioni dettate da Consiglio e Giunta comunale per il progetto-stadio ci sono «la minimalizzazione dell’impatto ambientale» e «la riduzione delle cubature». Avere la parte commerciale nascosta nella porzione di San Siro che resta è una soluzione che ha trovato d’accordo Inter, Milan e Comune. Permetterà di abbassare davvero l’impatto dei nuovi palazzi che tanto avevano fatto arrabbiare i milanesi e dubitare la politica cittadina”.