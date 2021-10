Libero – Pif-Inter, il fondo punta anche sullo stadio. Intanto Malagò pressa Sala

Gli arabi sarebbero vicini all'acquisto del club nerazzurro per un miliardo di euro e nella valutazione Zhang ha inserito la costruzione del nuovo impianto

Il quotidiano Libero questa mattina ha sganciato la bomba. Il PIF, Public Investment Fund , sarebbe pronto ad acquisire l'Inter da Suning per una cifra attorno al miliardo di euro. L'idea del fondo arabo sarebbe quella di investire sul calcio ma non solo. Sono interessatissimi ad investimenti su Milano già visti da parte del fondo del Qatar che è anche proprietario del PSG.

Ieri però dello stadio ha parlato anche il presidente Malagò che "sarebbe seccato per la poca chiarezza in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. «Non ho nessuna preoccupazione, ma ho il dovere di ricordare che noi abbiamo parlato con il Cio del Meazza - ricorda Malagò -. Noi dovremo avere un San Siro, poi quello che riterranno giusto fare non spetta certo a me dirlo. L’unica cosa che non si può fare è avere un cantiere. Comunque, Sala ha chiesto un incontro con Inter e Milan».