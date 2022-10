Stankovic: “Avversario per 90′, ma grazie tifosi Inter. Lukaku? Grazie perché…”

Le parole dell'ex nerazzurro tornato al Meazza questa sera per sfidare con la sua squadra i ragazzi di Inzaghi

Daniele Vitiello

I sentimenti da parte per 90', ma non è bastato. Dejan Stankovic è tornato al Meazza da avversario, ma non è riuscito ad acciuffare un risultato positivo per i blucerchiati.

Ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Il mio passato qui è stato spettacolare, ringrazio i tifosi per gli applausi, i cori e gli striscioni. Siamo stati avversari per 90' nella battaglia, avevo pensieri verso la mia squadra e i tifosi della Sampdoria. Il gol subito da calcio piazzato è un episodio che ha cambiato la partita. L'Inter è forte, lotta per obiettivi diversi dai nostri, ci crede per lo scudetto e per loro con quel gol è diventato tutto più facile. Sul secondo gol bisognava seguire l'inserimento di Barella, non si può prendere un gol del genere a difesa schierata. Loro non hanno spinto poi, si sono accontentati, ma la mia squadra era viva e non ha mollato fino alla fine.

La sconfitta non piace a nessuno, non mi piace perdere, ma prende il buono dai miei ragazzi. Ne usciremo fuori con questo atteggiamento, ne sono sicuro. Si poteva fare meglio, ma si poteva fare anche peggio. Mi prendo il buono da questa partita e ringrazio il pubblico venuto da Genova per accompagnarci nei 90'. Testa bassa e lavorare. Ci sono due tipi di allenatori: gli esonerati e quelli che saranno esonerati, ma io non sono negativo oggi. Lukaku? Lui ha accolto con le braccia aperte i miei figli all'Inter Filip e Aleksandar, li ha presi sotto l'ala protettiva. Ha scambiato anche la maglia con la mia, è un ragazzo d'oro e lo ringrazio per quello che ha fatto con i miei figli.

La Serie A? C'è troppo gap tra le prime 6-7 e le altre. Non giudico nessuno, ma è la realtà. Guardiamo tutti come si gioca negli altri campionati, si può crescere: il Napoli dimostra che anche qui c'è intensità, voglia, qualità e determinazione. Loro, Inter e Milan giocano in maniera diversa, auguro ogni bene alle italiane e non mi permetto di paragonarle alle altre".