Stankovic nota lieta tournée in Giappone. E l’Inter ha preso una decisione sul suo futuro

Il portiere dell'Inter si è messo in mostra giocando titolare in Giappone e ha dimostrato le sue qualità, ora valuterà il futuro

In attesa dell'arrivo di Sommer e di un altro portiere, l'Inter si gode il giovane Filip Stankovic. Il figlio dell'ex centrocampista nerazzurro Dejan si è messo in mostra giocando titolare in Giappone e ha confermato le sue ottime qualità in porta.

"Tra le note liete della tournée giapponese c’è senza dubbio Filip Stankovic: il figlio d’arte si è distinto in porta sia nell’amichevole contro l’Al-Nassr sia in quella contro il Psg. Non dovrebbe cambiare, però, il suo destino. Sia il giocatore sia la società nerazzurra sono d’accordo sul fatto che il prestito sia la migliore soluzione per la crescita del classe 2002. E non è detto che avvenga in Italia: il portiere ha diverse richieste dall’estero", spiega La Gazzetta dello Sport.