Stankovic pensa subito all’Inter: vuole i nerazzurri a Belgrado in amichevole in estate

Dejan Stankovic è stato nominato qualche giorno fa nuovo allenatore della Stella Rossa, club di Belgrado. L’ex centrocampista ha lasciato il suo ruolo all’Inter per sedersi sulla panchina della squadra serba, ma non ha dimenticato i nerazzurri, tutt’altro. Secondo quanto riporta il portale Telegraf, infatti, Deki avrebbe intenzione di organizzare un’amichevole proprio contro i ragazzi di Antonio Conte la prossima estate in vista della preparazione per la Champions League. Stankovic non ha dunque dimenticato casa sua.