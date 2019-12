Stankovic-Stella Rossa ci siamo. E spunta un messaggio audio di Deki ad un amico

Dejan Stankovic lascia già il suo impiego all’Inter, durato nemmeno un mese. E lo fa per sedersi su una panchina davvero importante, quella della Stella Rossa. Le indiscrezioni su questo possibile nuovo impiego dell’ex centrocampista serbo sono confermate proprio da lui stesso, che avrebbe inviato un messaggio vocale ad un amico, dicendogli questo: “Fratello mio ti voglio tanto bene. Solo per dirti che sono diventato il nuovo allenatore della Stella Rossa. Quindi bevi qualcosa anche per me. Ti voglio bene, ciao”.

Ecco l’audio: