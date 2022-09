Filip Stankovic: “Sogno di diventare il portiere titolare dell’Inter. Con papà…”

L'estremo difensore classe 2002, per il secondo anno consecutivo in prestito al Volendam, rivela i suoi obiettivi

Filip Stankovic non ha di certo smesso di pensare all'Inter: il portiere classe 2002, per la seconda stagione consecutiva in prestito al Volendam, si sta confrontando quest'anno con il campionato di Eredivisie, ma i suoi sogni sono ancora a tinte nerazzurre. Queste le parole del secondogenito di Dejan, in un'intervista concessa al Telegraaf: "Alla mia età è davvero bello poter giocare a questo livello ogni settimana. Chissà dove andrò a finire in futuro, al momento sono completamente concentrato sul Volendam.