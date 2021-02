Stankovic: “Scudetto? Dipende tutto dall’Inter, Conte ha un bel vantaggio. Su derby e Ibra…”

L'ex centrocampista nerazzurro e attuale allenatore della Stella Rossa, Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Alla vigilia della sfida che vedrà la sua Stella Rossa affrontare allo Stadio Rajko Mitic 'Marakana' di Belgrado il Milan di Pioli, l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Domani non abbiamo nulla da perdere. Nella fase a gironi abbiamo raccolto undici punti, siamo contenti del nostro cammino. Non abbiamo pressioni e ci misuriamo con la seconda della Serie A. Tutte e due sanno che significa giocare in Europa. Il Milan lo scorso anno prometteva bene e quest'anno lo sta dimostrando. Pioli sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra lo segue e per fortuna del Milan l'hanno tenuto e sta dimostrando il suo valore".