Stefania Marchionna a FCIN1908: “Ho aspettato a postare la foto con la maglia. Sanchez…”

Professione, attrice. Segni particolari, profondamente interista. Stefania ci ha raccontato le emozioni della vittoria di Supercoppa. E su Bonucci ha preferito...

A Tiki Taka Stefania Marchionna ha sfoderato tutto il suo interismo. Interpellata da Piero Chiambretti l'attrice ha recentemente confessato di poter pensare ad un eventuale spogliarello solo in caso di vittoria della Champions League. "Lo scudetto, per noi, ormai è un'abitudine", ha aggiunto con determinazione Stefania. Ai microfoni di Fcinter1908 ha confidato: "Ieri avrei voluto postare la mia foto con la maglia nerazzurra prima della partita, ma ho evitato per non essere gufata". Il messaggio del post pubblicato dopo l'incredibile partita finita ieri con il gol al 120' di Alexis Sanchez contiene un messaggio importante e per nulla banale: "Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vogliono il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita". Sacrificarsi per le cose in cui si crede fa sempre la differenza. Anche per questo l'attrice sceglie di non commentare il brutto gesto di Leonardo Bonucci ("no comment"). E si illumina quando riparliamo del gol di Alexis Sanchez: "Non per niente 7 è il mio numero fortunato".