Stellini: “Il nostro percorso non finisce qua, dobbiamo migliorare. Orgogliosi dei giocatori”

Stellini, vice di Conte oggi squalificato, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro il Benevento:

“Il 4-0 ha portato entusiasmo, contenti dell’approccio. Squadre come il Benevento hanno messo in difficoltà squadre importanti, noi abbiamo trovato subito il gol e creato tanto. Da tempo siamo una delle squadre che crea più situazioni da gol. Dobbiamo migliorare la nostra percentuale realizzativa. Dobbiamo continuare a migliorare, il nostro percorso non finisce qua. Per noi è motivo d’orgoglio vedere che tutti i giocatori si facciano trovare pronti. Grande approccio anche al lavoro settimanale e poi sono protagonisti anche quando non giocano con continuità”.