Il Giorno: “Stipendi e Hakimi? Ecco cosa filtra dall’Inter. Mercato, c’è il piano”

Il quotidiano fa il punto sulle scadenze in casa nerazzurra, con un occhio anche a quello che sarà in futuro

Marco Astori

Sono giorni cruciali in casa Inter per quanto riguarda il tema scadenze. Come riportato ieri, il club nerazzurro ha garantito il pagamento di tutto ciò che va saldato entro il 31 marzo, portando serenità in tutto l'ambiente. La conferma arriva anche da Il Giorno, che spiega: "Quello che filtra dall'Inter è che entro mercoledì verranno versate sia le spettanze agli altri club relative al 2020 (tra cui la famosa rata di Hakimi al Real Madrid da 10 milioni di euro) che lo stipendio di gennaio, sebbene non riguardi i controlli dell'organo europeo, trattandosi di una mensilità del 2021.

Alla data di venerdì scorso non era ancora arrivato nei conti dei tesserati, che hanno anche firmato un accordo tempo fa per posticipare a fine stagione gli ingaggi di novembre e dicembre (ai fini delle licenze Uefa il club si farà forza su tali scritti). La notizia, se confermata, riporterà un po' di serenità anche in ambito societario in un ambiente che sportivamente sta vivendo una nuova primavera con la cavalcata in vetta alla Serie A.

Un gruppo composto in gran parte da giocatori per i quali l'eventuale scudetto sarebbe il primo, vero titolo importante in carriera, in un club che non vince dalla Coppa Italia del 2011. Una base a cui in estate andranno aggiunti certamente dei tasselli. Non si è potuto a gennaio per il blocco al mercato imposto da Suning, la dirigenza spera di poterlo fare nella futura finestra trasferimenti dopo un ritrovato equilibrio nei conti", si legge.