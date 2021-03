Sky – Inter, scadenze Uefa e rate mercato: zero problemi. Futuro in tre mosse

L'Inter è pronta per pagare le scadenze Uefa compresa quella di Hakimi, in società sono tranquilli per il futuro

Andrea Della Sala

L'Inter è concentrata sul presente e sull'obiettivo stagionale: lo scudetto. Conte non vuole distrazioni, ma intanto in società si guarda anche avanti, alla prossima stagione e ai prossimi impegni del club e della squadra. "Futuro in tre mosse: nuovo logo, scadenze rispettate e recupero dei positivi e dei nazionali. I preparativi per il lancio del nuovo logo sono già cominciati: dalla sede di Milano è stato tolto il vecchio logo gigante in attesa di quello nuovo più moderno senza le lettere FC che rimarranno nel nome che non subirà alcuna modifica".

"Il primo passo verso il futuro è rispettare le scadenze Uefa di fine mese. Da questo punto di vista in società non c'è alcuna preoccupazione, tutti i pagamenti verranno rispettati, compresa la rata al Real per Hakimi. Poi spazio al campo, da lunedì ogni giorno è buono per sperare nel ritorno dei 4 positivi. Terminati i 10 giorni di quarantena obbligatori, bisogna poi attendere il tampone negativo per poterli riaggregare al gruppo dove lentamente si aggiungeranno anche i nazionali. Intanto questa mattina Handanovic è risultato negativo al tampone", riporta Sky Sport.