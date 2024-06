"Sono insomma passati i tempi in cui a giugno scattavano i mugugni e i mal di pancia di chi voleva cambiare aria. L’Inter ora vince e convince, ha una guida tecnica stabile, uno spogliatoio di granito e la conseguenza di tutti questi fattori è anche l’appeal su altri giocatori. Come confermano i tanti (Taremi e Zielinski gli ultimi ) parametri zero arrivati nelle ultime stagioni. Oltre a capitano e vice capitano che si legheranno al nerazzurro per un altro quinquennio, la solidità del progetto è confermata dalle scadenze lunghe di altri pilastri della rosa di Inzaghi. Bastoni, Dimarco, Pavard e Thuram hanno firmato fino al 2028, Calhanoglu fino al 2027", sottolinea La Gazzetta dello Sport.