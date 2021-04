Inter, Marotta aveva davvero scelto il colpo: “Ma lo stop di Suning ha bloccato tutto”

Secondo Tuttosport, la dirigenza dell'Inter aveva individuato il profilo giusto per la porta: ecco i dettagli

E' ormai chiaro a tutti come i piani dell'Inter siano cambiati a fronte dell'improvviso stop imposto da Suning in merito al mercato. Tanto che, come racconta Tuttosport, la dirigenza aveva già scelto il colpo per la porta, salvo poi abbandonarlo: "La situazione societaria ha frenato alcuni ragionamenti, ma anche il mercato sul fronte portieri. Non è un mistero che nei mesi scorsi Marotta e Ausilio avessero fatto un pensiero a Musso dell’Udinese, un profilo gradito e da affiancare ad Handanovic per creare una coppia di portieri in stile Juventus (Szczesny-Buffon) o Napoli (Ospina-Meret); ma lo stop di Suning sia al mercato estivo che quello di gennaio, ha cambiato i programmi".