Inter, test atletici per Handanovic. Marotta pensa al futuro: tutte le opzioni per la porta

Il numero uno nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2022 e dalle parti di Appiano cercano un sostituto 'fatto e finito'

Eva A. Provenzano

Radu ci aveva sperato. Di giocare con il Sassuolo magari. Si sarebbe fatto trovare pronto. Ma l'ATS di Milano ha rinviato quella gara per il timore che il focolaio in casa Inter fosse più largo. Aveva una chance di mettersi in mostra, magari anche col Bologna, visto cheSamir Handanovicdopo D'Ambrosio era risultato positivo al coronavirus. Ma il portiere 23enne sarà comunque contento di sapere che il capitano dell'Inter sta bene. Tornerà tra i pali nella gara contro il Bologna. Dopo dieci giorni dal test che ne ha decretato la positività, il portiere sloveno è risultato negativo. Fatti i test fisici con lo staff medico nerazzurro, riprenderà il suo posto da titolare. È guarito in tempo record. Vuole essere al suo posto quando l'Inter ricomincerà il proprio cammino da prima in classifica, a Bologna. Non ha saltato neanche un secondo di questo torneo ed evidentemente anche il suo fisico se ne è accorto e il virus si è arreso.

Test atletici oggi

I test fisici, il numero uno nerazzurro li farà proprio oggi. La Gazzetta dello Sport a questo proposito scrive: "Non è una rapida formalità ma un procedimento che dura diverse ore. Solo a quel punto potrà tornare ad Appiano per allenarsi con i compagni, che si ritrovano dopo due giorni". Era la pausa che Conte ha concesso a chi è rimasto alla Pinetina.

Il futuro

A 36 ani compiuti, il futuro di Handanovic bussa alle porte dell'Inter. Il portiere negli ultimi tempi è stato spesso molto criticato dai tifosi. Per alcuni errori, certo (come ad esempio il fraintendimento con Bastoni che ha regalato la qualificazione alla Juve in Coppa Italia). Ma le sue mani hanno fermato occasioni importanti per le rivali e ha così dato la possibilità alla difesa nerazzurra di incrementare i suoi numeri. Numeri che se confermati potrebbero valere moltissimo. L'Inter però guarda da tempo al sostituto. E anche se oltre a Radu, in casa Inter ci sono già portieri come Brazao eFilip Stankovic,Marotta e Ausilio vogliono "un portiere fatto e finito".

Le opzioni

Per questo da tempo si parla di Juan Musso.L'argentino "sarebbe il preferito, ma servirà un ricco assegno per strapparlo alla carissima bottega dell’Udinese". Le altre opzioni sono Cragno e Meret. C'era nella lista dei dirigenti nerazzurri anche il portoghese Rui Silva, del Granada. Ma pare firmerà a parametro zero col Betis Siviglia. Della questione portiere, secondo la rosea, si parlerà presto. Quando arriverà nuova liquidità nelle casse del club.