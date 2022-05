Striscione Milan, Scaroni ha chiamato l’Inter per scusarsi. Nerazzurri rammaricati

Il gesto del presidente rossonero per rimediare dopo l'antipatico gesto di alcuni calciatori durante i festeggiamenti scudetto

Non ha fatto di certo piacere in casa Inter lo striscione esposto da alcuni calciatori del Milan durante i festeggiamenti scudetto. Il gesto ha macchiato la vittoria rossonera e il clima di massimo rispetto che si respirava tra le due tifoserie fino a ieri pomeriggio. Il club di via Aldo Rossi si è mosso subito per scusarsi, come spiega la Gazzetta dello Sport: "La società nerazzurra in queste ore non commenta ufficialmente e non ha intenzione di prendere alcuna iniziativa, ma fa filtrare la delusione e il rammarico per lo striscione e alcuni toni usati nella festa. Particolarmente contro l’ex Calhanoglu, il più bersagliato. In serata comunque la dirigenza nerazzurra è stata contattata dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha stigmatizzato la vicenda dello striscione chiedendo scusa per l’accaduto".