Inter, scelto il successore di Hakimi? “C’è un’ipotesi che sta prendendo quota”

Come riportato, Achraf Hakimi è in dirittura d'arrivo al Psg: questi i possibili nomi nel mirino dell'Inter per sostituirlo

Marco Astori

Ormai archiviato il discorso Hakimi in uscita, l'Inter ora dovrà concentrarsi sul successore. Finora si sono fatti nomi importanti per quanto riguarda la fascia sinistra, ma è a destra che il club nerazzurro dovrà prima di tutto intervenire, considerando che per quel ruolo è rimasto il solo Matteo Darmian. Spiega il quotidiano: "Starebbe prendendo quota l’ipotesi Zappacosta, nella speranza, evidentemente, che Abramovich sia malleabile. Sui taccuini di Marotta e Ausilio, comunque, restano i nomi di Bellerin e di Dumfries, grande protagonista dell’Euopeo con la maglia dell’Olanda".