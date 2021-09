Suning, creditori vogliono 600 mln $: Zhang Jindong tratta per un rinvio

Zhang Jindong è al lavoro per cercare di convincere i creditori a ritardare fra 3 anni il rimborso di un prestito

Dopo aver lasciato l’incarico di rappresentante legale di Suning.com a Ren Jun (già membro del consiglio d’amministratore dell’Inter e ora nuovo presidente dell’azienda cinese insieme a Huang Mingduan), Zhang Jindong sta cercando di guadagnare più tempo possibile per rimborsare un’obbligazione da 600 milioni di dollari in scadenza la prossima settimana . Si tratta di una delle sue maggiori quote di debito, dopo aver perso il controllo di Suning.com a luglio.

Lo fa sapere il South China Morning Post, secondo cui Zhang è al lavoro per cercare di convincere i creditori - tra cui Bank of Shanghai e Guangdong Huaxing Bank - a ritardare tra 3 anni il rimborso del prestito di circa 507 milioni di euro. Il veicolo a controllo familiare di Zhang, unico garante del prestito obbligazionario sopra citato, ha chiesto ai creditori di estendere la scadenza del debito per riorganizzare le proprie finanze. L’azienda offre in cambio un rendimento dell’1% oppure 10 dollari in più per ogni mille dollari d’importo.