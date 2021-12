Suning, GdS: “Il peggio è alle spalle, parole Zhang non casuali”. Ma nessun riflesso sull’Inter

Con una lettera ai dipendenti di Suning, Zhang Jindong ha confermato come la situazione dell'azienda sia migliorata e il debito dimezzato

Con una lettera indirizzata ai dipendenti di Suning, il presidente Zhang Jindong ha confermato come la situazione dell'azienda sia migliorata e il debito dimezzato. "Nessun riflesso immediato sull’Inter, per la quale la politica di autofinanziamento resta assolutamente prioritaria. Ma queste parole sono in ogni caso la conferma che per Suning il peggio è alle spalle", spiega infatti La Gazzetta dello Sport che poi chiosa così: "Parole non casuali: la riorganizzazione dello scorso luglio, con la cessione del 16,96% delle quote di Suning.com a un fondo statale, ha stabilizzato la situazione finanziaria dell’azienda, tanto che i numeri del 2021 - pubblicizzati due mesi fa - hanno segnalato una forte ripresa".