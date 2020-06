Il coronavirus non ferma Suning: 350 negozi aperti a giugno, saranno 8000 entro il 2020

La pandemia da coronavirus sta flagellando il mondo, ma non ha certo fermato i piani di espansione di Suning. Oltre al progetto Inter, infatti, il colosso di Nanchino sta portando avanti una politica di ampliamento in Cina dei punti vendita al dettaglio dell’azienda. Come annunciato dai propri canali social, Suning ha aperto già 350 negozi in questo mese di giugno, con l’obiettivo di aprirne 8000 mila entro la fine dell’anno:

“I negozi consentono ai proprietari privati di accedere alla ricca logistica e inventario di Suning per aumentare drasticamente le entrate“, ha scritto l’azienda.