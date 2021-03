Suning, il piano finanziamento per l’Inter: “Va trovato accordo con Fortress per…”

La proprietà salda gli stipendi arretrati e la rata di Achraf Hakimi: ma cerca liquidità per portare a termine la stagione

Giorni chiave per il futuro in casa Inter, con il club nerazzurro che ha dato un taglio netto al passato con il lancio del nuovo logo . Ma c'è anche da pensare alle questioni economico-finanziarie e Suning, assicura Il Giorno, è sempre al lavoro per trovare la liquidità necessaria da garantire entro fine stagione: "Tra oggi e domani dovrebbero arrivare gli effettivi riscontri riguardo ai pagamenti che servono per mettersi al riparo da brutte sorprese.

Con la prima rata di Hakimi, posticipata da fine dicembre a fine marzo in accordo con il Real Madrid, e il pagamento di tutte le pendenze verso altri club Suning scollina un passaggio cardine dell'annata, economicamente parlando, in attesa che il futuro prossimo porti un finanziamento in grado di andare oltre la stagione in corso. Da tempo si sta ragionando con il fondo americano Fortress e con quello arabo Pif, al momento le due opzioni rimaste più credibili. Gli americani hanno proposto l'immissione di 250 milioni di euro in due tranches, ma bisogna trovare l'accordo sui termini del pagamento. Più indietro i discorsi con la realtà saudita", si legge.