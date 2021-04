In Cina – Suning Real Estate, ceduta la ‘Jiangsu Yinhe Property’: 384 mln. Rientra…

I siti cinesi parlano di un'operazione chiusa da parte di Jindong Zhang che sta cercando di riparare alla situazione debitoria di Suning

Dalla Cina arrivano voci sulla cessione da parte di Jindong Zhang della cessione della Jiangsu Yinhe Property Management Co., Ltd. Si tratta di una controllata di Suning Real Estate che opera nell'immobiliare (progetti in gestione includono proprietà commerciali, uffici, residenze di lusso, proprietà di parchi industriali, proprietà di servizi pubblici) acquisita dal Country Garden Life Service Group "che ha già gettato le basi per le transizioni future", si legge.