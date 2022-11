CF – Suning.com, ricavi dimezzati. Ma le perdite scendono da 1,1 mld a 685 mln

Non un momento facile per Suning, la società numero uno di Suning di cui Zhang è tra i principali azionisti

Non un momento facile per Suning, la società numero uno di Suning di cui Zhang è tra i principali azionisti. Ricavi diminuiti, ma scendono le perdite.

Una situazione che resta in evoluzione dal punta di visto debitorio. Va ricordato infatti che nella semestrale al 30 giugno scorso, la società sottolineava come alcuni dei debiti del gruppo (inclusi principalmente debiti verso fornitori, note passive, canoni di locazione e rimborsi di investimenti) per un totale di circa 29,635 miliardi di RMB (circa 4,2 miliardi di euro) fossero scaduti, con il gruppo che inoltre nei primi sei mesi del 2022 “non ha soddisfatto i requisiti di indicatore finanziario previsti in alcuni contratti di finanziamento”, ma al 30 giugno tuttavia le banche e gli altri istituti finanziari non hanno richiesto al gruppo il rimborso immediato", analizza Calcio e Finanza.