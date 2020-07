Suning stravede per Conte ma una cosa alla famiglia Zhang proprio non è andata giù

Antonio Conte e l’arte della diplomazia. Il tecnico nerazzurro non è nuovo a sfuriate pubbliche, un atteggiamento che non sempre è stato apprezzato nei luoghi di lavoro in cui è passato l’allenatore interista. Fu così alla Juve per il famoso “ristorante da 10 euro” e fu così al Chelsea, con lo scontro tra lo stesso Conte e il braccio destro di Abramovich.

Ora, il problema sembra riproporsi all’Inter.

“Fortemente voluto dall’ad Beppe Marotta e ancora prima rincorso dal patron di Suning Jindong Zhang e dal presidente nerazzurro Steven, non è la prima volta che Conte esterna con toni poco diplomatici il suo pensiero. A Nanchino, nel quartier generale cinese di Suning, non l’hanno presa bene. Il supporto all’allenatore rimane, la visione sul futuro diverge. La possibilità di un addio consensuale è oggi ipotizzabile“, sostiene il Corriere della Sera.