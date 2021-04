CdS – Inter, ecco cosa chiederà Conte a Zhang: “Antonio vuole che Suning sveli…”

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola si proietta sul tanto atteso incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang

"Si dovrà passare attraverso una serie di punti. Il principale sono i programmi, a cominciare da quelli di Suning. Ovvero se l’intenzione del gruppo di Nanchino sia effettivamente quella di mantenere il controllo del club, oppure se la ricerca di un nuovo socio non sia solo finalizzata ad una quota di minoranza ma, magari nel tempo, a quella di maggioranza. Appurato quell’aspetto (fondamentale), occorrerà capire in che modo e con quali prospettive. In concreto, quanto e come potrà essere rinforzato l’organico. Che non significa avere pretese per un mercato faraonico, ma parametrare le potenzialità della rosa con gli obiettivi stagionali".