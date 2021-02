Suning, oltre 700 milioni di investimento nell’Inter. Prima dell’addio un ultimo regalo da Zhang

La proprietà cinese ha investito tanto nell'Inter e voleva riportare il club in cima al mondo, ora l'obiettivo è lo scudetto prima dei saluti

"Più di 700 milioni di euro. A tanto - circa 712 milioni - ammonta l’investimento di Suning in quattro stagioni sportive, dal giugno 2016 al giugno 2020. Il gruppo di Nanchino ha acquisto la maggioranza dell’Inter da Erick Thohir nel giugno di quasi cinque anni fa per 128 milioni, sottoscrivendo a stretto giro di posta un aumento di capitale di 142 milioni. Da quel momento la famiglia Zhang ha poi immesso nuovo denaro sotto forma di prestiti fruttiferi per un totale di circa 336 milioni, alcuni dei quali - 215 - convertiti poi in conto capitale. A tutto ciò vanno poi aggiunti circa 160 milioni di ricavi commerciali arrivati dalle aziende di Suning o legate al gruppo. Togliendo i milioni rimborsati e quelli maturati come interesse, ecco che si arriva ai suddetti 712 milioni. Considerando i 375 milioni di debiti, ecco che si spiega perché gli Zhang finora hanno chiesto per cedere la totalità dell’Inter quasi 1 miliardo di euro", spiega Tuttosport.