Supercoppa, Inter e Juventus d’accordo: no al 12 gennaio, si gioca a maggio?

La sfida tra nerazzurri e bianconeri con ogni probabilità verrà posticipata: si cerca una data in primavera

"La pandemia fa slittare anche la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, in programma a San Siro giovedì 12 gennaio. Le due squadre sono infatti d'accordo a posticipare la gara in primavera, quando ci saranno meno contagi (anche tra i giocatori, che avrebbero rischiato di saltare) e si potrà così arrivare a una capienza del 70 o addirittura del 100% dello stadio, con una cornice di tifosi consona a una sfida che mette in palio una coppa. Salvare lo spettacolo, ma anche i conti: con la metà del pubblico a soffrire sarebbe l'incasso, con mancati ricavi stimati in almeno 1,5 milioni. A spingere per il posticipo anche gli sponsor che non vogliono un'edizione sottotono proprio per l'assenza di metà pubblico.