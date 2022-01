Supercoppa, moviola Gds: “I rigori per l’Inter erano 2. Barella-Chiellini? Il Var ha…”

Coi difendenti in ritardo su chi si è guadagnato in anticipo palla e spazio, era da rigore l’entrata di De Sciglio su Dzeko come il contatto di Chiellini su Barella all’11’ pt

Tra le pagine della sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha analizzato come di consueto gli episodi arbitrali più rilevanti della Supercoppa tra Inter e Juventus. Questa la moviola della Rosea: "Coi difendenti in ritardo su chi si è guadagnato in anticipo palla e spazio, era da rigore l’entrata di De Sciglio su Dzeko (penalty assegnato) come il contatto di Chiellini su Barella all’11’ pt. Doveri ha assegnato solamente il secondo e Mazzoleni (Var) gli ha lasciato potere decisionale nel primo episodio in cui il direttore di gara ha valutato dinamica e intensità: il rigore, però, si poteva assegnare. Giusto non abboccare in due situazioni d’area (Bernardeschi cerca il contatto con De Vrij; Kulusevski-Bastoni) mentre al di fuori delle aree Doveri prima usa il metro del cartellino in tasca e poi è costretto a sedare ruvidezze coi gialli nei supplementari. E ne mancano almeno 3, anche per due azioni promettenti interrotte".