GdS – Niente Arabia, Inter-Juve di Supercoppa si fa a San Siro. E slitta pure Juve-Napoli

Colpo di scena per la Supercoppa italiana: secondo La Gazzetta, si sta concretizzando l'ipotesi che Inter-Juventus venga disputata in Italia

Colpo di scena per la Supercoppa italiana: secondo La Gazzetta dello Sport, si sta concretizzando, in queste ore, l'ipotesi che Inter-Juventus venga disputata in Italia. "L’ufficialità dovrebbe arrivare già in questa settimana. Va ricordata la situazione: la Lega di Serie A ha un contratto firmato con l’Arabia Saudita che prevede lo svolgimento di un’altra edizione di Supercoppa a Riyad. C’era una data che i rappresentati sauditi avrebbero dovuto rispettare per esercitazione l’opzione già in questa stagione. Non l’hanno fatto in tempo, così la Lega - e dunque Inter e Juventus — si sono sentiti liberi di decidere in autonomia", spiega il quotidiano.