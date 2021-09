UFFICIALE – Superlega, annullate tutte le sanzioni contro Inter e le altre. “Come mai avviate”

La Uefa ha cancellato i pagamenti previsti dagli altri 9 club che si erano ritirati dalla Superlega, tra cui l'Inter

In chiusura del giorno in cui il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sottolinea nelle lettera agli azionisti che la Superlega "ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilita' dell'industria calcistica", l'Uefa decide di annullare tutti i procedimenti disciplinari, gia' sospesi, contro la stessa Juventus, il Barcellona e il Real Madrid, ancor uniti nel patto, ma anche verso gli altri nove club - Inter, Milan, Atletico Madrid e sei big di Premier League -, che lo scorso aprile diedero vita all'effimero progetto, in ottemperanza a una sentenza del tribunale di Madrid.