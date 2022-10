Superlega, il nuovo AD: “Si parte nel 2024/2025, sarà aperta. Il nuovo format…”

La Superlega sta risorgendo dalle sue ceneri. Ha un nuovo AD, il tedesco Bernd Reichart: sarà Ceo di A22, la società che è dietro il progetto

La Superlega sta risorgendo dalle sue ceneri. Ha un nuovo amministratore delegato, il tedesco Bernd Reichart: sarà il Ceo di A22, la società che è dietro il progetto "separatista". Il manager tedesco, ex direttore generale della RTL in Germania, ha parlato al Financial Times, e s'è fatto scappare persino la tempistica della rinascita: "La stagione 24/25? E' ragionevole...".

Non è un anno qualunque, quello. Perché proprio nel 2024 la Uefa ha in programma di lanciare la sua Champions League in formato Superlega, con più squadre e più partite. Pende su tutto questo la decisione del Tribunale del Lussemburgo sulla causa sul monopolio Uefa intentata dalla Superlega. Un primo verdetto dell'Avvocato Generale è previsto per il 15 dicembre.

Nell'intervista Reichart ha parlato di format "aperto": "Credo che un dialogo attivo ed esteso per creare un modello sportivo sostenibile per il calcio europeo. Vogliamo raggiungere le componenti della comunità calcistica europea e ampliare questa visione. La Superlega piacerà anche ai tifosi. È una lavagna vuota. Il formato non sarà mai un ostacolo. Non sarà più un campionato chiuso, ma ci saranno sempre posti disponibili per quei club che riescono a qualificarsi per meriti sportivi".