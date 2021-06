Ceferin: “Superlega? Giustizia lenta ma arriva sempre. I tre club come bambini che…”

Il numero uno dell'UEFA ha parlato del torneo al quale non hanno rinunciato Barcellona, Juve e Real e rifila una frecciata ad Agnelli

Eva A. Provenzano

In un'intervista a RaiSport, il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, ha parlato di Superlegae ha sottolineato: «La giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre, io non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra Disciplinare, ma ovviamente l'input è quello di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo, prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti. A volte ho la sensazione che questi tre club siano come quei bambini che saltano la scuola per un po', non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia».

Ha anche replicato duramente alle parole di Platinì che aveva parlato della Superlega come di un diritto dei club: «Ormai nulla mi sorprende nel calcio, ma il suo commento non merita il mio commento». E sul suo amico Agnelliha detto: «Stringerli la mano se dovessi incontrarlo? E' una questione personale e non vorrei rispondere, ma credo che lui conosca la risposta».

L'Europeo

«Siamo felici, è un messaggio di speranza, la luce in fondo al tunnel, il calcio porta speranza alla gente e questo è importante per noi, non vediamo l'ora di cominciare e per noi è stato ovvio scegliere Roma. Torneo itinerante? Non amo questo tipo di format, non credo che verrà rifatta presto», ha concluso.

(Fonte: Raisport)