Superlega, i giocatori del Liverpool: “Non ci piace e non vogliamo che accada”

Lo ha scritto su twitter il capitano del Liverpool Jordan Henderson manifestando apertamente la contrarietà alla Superlega

"Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa e' la nostra posizione collettiva. La nostra dedizione per questo club e per i suoi tifosi e' assoluta e incondizionata". Lo ha scritto su twitter il capitano del Liverpool Jordan Henderson manifestando apertamente la contrarieta' alla Superlega da parte di tutti i calciatori della squadra.