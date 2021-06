Repubblica – Superlega, l’Inter e le altre non rischiano penali: ecco come aggirare i 300mln

L'edizione odierna di Repubblica torna sull'argomento Superlega e, in particolare, sul presunto rischio di penali

"Agli amici Ceferin ha raccontato di aver ricevuto da Andrea Agnelli sms di riconciliazione ai quali non ha mai risposto (non ci sono conferme). Una cosa è certa: le squadre fuoriuscite hanno dato un colpo probabilmente letale alla nuova competizione. E non rischiano nemmeno di incorrere nelle sanguinose penali. In Spagna El Confidencial ha pubblicato i contratti, in cui mancherebbe proprio la parte in questione: emergerebbe invece che è possibile aggirare il pagamento dei 300 milioni previsti per chi abbandona. Le 9 società che hanno scelto di abbandonare potranno infatti autorizzarsi da sole: basta la maggioranza qualificata (8 voti)".