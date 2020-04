Giroud, Mertens e non solo. Tra svincolati di lusso torna d’attualità un profilo per l’Inter

L’Inter guarda sempre con grande attenzione al mercato dei giocatori svincolati. Giroud piace sempre, dopo essere stato molto vicino al club nerazzurro a gennaio. Ma l’attaccante francese non è l’unico in scadenza monitorato da Marotta e Ausilio. L’Inter osserva con attenzione anche la situazione relativa a Mertens che non ha ancora rinnovato col Napoli.

C’è anche un altro profilo che potrebbe tornare d’attualità per l’Inter: si tratta di Mario Gotze che ha annunciato l’addio al Borussia Dortmund. Il tedesco ha il contratto in scadenza a giugno e già un anno fa aveva avuto contatti con l’Inter.

(Tuttosport)