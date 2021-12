Che Inter! La svolta in un momento preciso: “Qualcosa lì nella testa è cambiato e Inzaghi…”

Un'Inter abbagliante, che ha lasciato i propri tifosi e non solo a bocca aperta. Un'Inter che ha letteralmente annichilito l'avversario

Un'Inter abbagliante, che ha lasciato i propri tifosi e non solo a bocca aperta. Un'Inter che ha letteralmente annichilito un avversario comunque prestigioso come la Roma, seppur decimata dagli infortuni. Un'Inter che ha svoltato, come sottolinea il Corriere dello Sport, dalla sconfitta proprio all'Olimpico contro la Lazio: