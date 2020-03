Taglio del monte ingaggi in Serie A, ecco quanto risparmierebbe l’Inter

Si parla del possibile taglio agli ingaggi dei calciatori per questa stagione sul Corriere dello Sport di oggi. Nel dettaglio, ecco quanto risparmierebbero le squadre di Serie A: “A conti fatti, riducendo quindi del 15% il monte ingaggi, la Juventus risparmierebbe qualcosa come 50 milioni, l’Inter 24, la Roma 22, il Milan 20, il Napoli 17, la Lazio 12. Così via, fino ad arrivare a Brescia ed Hellas Verona, che spendono meno di tutte e si troverebbero tra le mani comunque un tesoretto da 4,5 milioni”.