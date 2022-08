Tanganga? Tottenham vuole obbligo. “Acerbi? Per l’Inter è inaccettabile che…”

Detto che il primo obiettivo dell'Inter per la difesa resta Manuel Akanji , alle condizioni attuali dettate dal Dortmund, l'operazione oggi è infattibile. Ecco perché i nerazzurri stanno vagliando qualche alternativa, come spiega il Corriere dello Sport: "A meno che, negli ultimi giorni di mercato non salti fuori qualche occasione tra gli esuberi delle big europee - ci sarebbe il già proposto Tanganga , ma il Tottenham, come con il Milan, vuole l’obbligo di riscatto insieme al prestito - a oggi l’alternativa ad Akanji è Acerbi . Le perplessità nerazzurre, al di là dell’età, riguardano l’atteggiamento di Lotito, che pretende la cessione immediata, o quantomeno il prestito con la garanzia del riscatto.

Per di più la valutazione del centrale è di 5 milioni di euro. Per l’Inter, non sono condizioni accettabili: il prestito (gratuito) può essere accompagnato soltanto da un’opzione di acquisto. Nel caso, il braccio di ferro si potrà risolvere solo agli sgoccioli del mercato, con il club nerazzurro che proverà a sfruttare il fatto che Acerbi è ormai ai margini della squadra (non si allena più con i compagni) e, dunque, anche per Lotito sarebbe un vantaggio lasciarlo andare seppure per una sola stagione, rispetto alle tre che ancora gli restano prima della scadenza di contratto".