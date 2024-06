Tuttavia, il fatto di averlo iscritto fin dall’inizio nel modello 45 lascia ragionevolmente pensare che nessuna ulteriore indagine verrà espletata (a meno di eventi particolari, come ad esempio un ipotetico fallimento della società nerazzurra, che darebbe in tal caso l’input per una verifica di reati di natura fallimentare). È più che probabile, quindi, che il P.M. archivierà questo esposto in tempi brevi, atteso che, oltretutto, non risulta in atto alcuna insolvenza del club nerazzurro rispetto agli impegni economici e finanziari da esso intrapresi.A tal proposito va osservato che l’archiviazione non passerà dal Giudice per le Indagini Preliminari, essendo in questo caso previsto un potere di archiviazione autonomo del Pubblico Ministero, trattandosi di informative non rilevanti sul piano penale. Per completezza, va comunque detto (in base a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione) che l’unica eccezione a questo potere di “cestinazione” autonomo del P.M. è previsto nel caso in cui chi inoltra l’esposto richieda espressamente al magistrato inquirente di inviare il fascicolo al G.I.P. affinché sia questi a valutare l’infondatezza della notizia di reato (non basta, pertanto, indicare nell’esposto di voler essere avvisati circa un’eventuale archiviazione). Insomma, tanto rumore per nulla".