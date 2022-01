Mourinho a Milano, la Nord gli regala una targa: “Sei e resterai uno di noi”

Il tecnico domani affronta il Milan con la sua Roma e i tifosi interisti sono arrivati sotto l'albergo nel quale alloggia per mostrargli il loro affetto

José Mourinho lo avevano visto i pochi tifosi che erano riusciti ad essere presenti all'Olimpico per Roma-Inter. Ma oggi il portoghese, per la gara di domani contro il Milan, è tornato a Milano e al Melià - dove i giallorossi alloggiano questa notte - la Curva Nord si è presentata per omaggiare l'ex allenatore nerazzurro.